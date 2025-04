Attimi di vita mostra personale Dana

Verrà inaugurata Sabato 10 Maggio ore 17:30 nei nostri locali di via Aleardo Aleardi 12, Roma, la mostra "Attimi di vita", personale di Dana (Daniela Ciuperca) curata da Claudia Bevilacqua con presentazione critica di Domenico Briguglio.

“Essere donna nell’antica Pompei”, negli Scavi la mostra sulle condizioni di vita di donne e bambine - La mostra, composta da otto sezioni, è in programma da oggi 16 aprile fino al prossimo 31 gennaio presso la Palestra grande degli scavi di Pompei.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Una mostra molto personale. La pittura nel nome del nonno - Nel nome del nonno. I fratelli Giada e Sergio Paludetti, in collaborazione con il docente Paolo Forni, hanno dato vita ad una mostra pittorica dal titolo ‘Giovanni Mattei. Attraverso gli occhi del nonno’. L’esposizione è stata inaugurata venerdì e rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 9 maggio nella veranda del locale l’Officina del gusto a San Giovanni in Persiceto. "Giovanni Mattei, o Nonno Giò, (1931 – 2001) – spiega Sergio Paludetti – cominciò la sua grande produzione pittorica intorno al 1974, quando iniziò a trasferire le sue visioni su legno e su materiali di recupero, per poi ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Due artisti, un solo istinto: l’arte come vocazione personale. Mostra alla Galleria Maccagnani - LECCE - Due percorsi diversi, due linguaggi distinti, ma con un punto d’incontro: la forza di un talento coltivato con determinazione, al di fuori dei circuiti accademici. La mostra ospitata presso la galleria Maccagnani di Lecce – in via Vittorio Emanuele a Lecce dal 21 al 30 aprile (dalle 10... 🔗lecceprima.it

