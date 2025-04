Attendendo il primo maggio

maggio e l’augurio che in cuor suo ogni cattolico formula ai Cardinali elettori, è quello che possano raggiungere in tempi brevi l’intesa su chi di loro dovrà sedere sul trono che fu di Pietro. La necessità di far presto è imposta dal fatto che la Chiesa Cattolica, al momento, è priva del Capo, pertanto in grado di svolgere solo una versione ridotta delle sue incombenze, per usare il linguaggio laico, l’ordinaria amministrazione. Al momento più che mai ciò non basta. 🔗 L’onda lunga della scomparsa di Francesco, pur avendo attraversato con veemenza ma senza fasi particolarmente difficili, piuttosto fisiologiche, l’ondata di piena, resta ancora nelle condizioni di osservata speciale. Ciò in quanto è necessario eleggere al più presto il successore di Papa Bergoglio. Il Conclave è stato indetto per il 7e l’augurio che in cuor suo ogni cattolico formula ai Cardinali elettori, è quello che possano raggiungere in tempi brevi l’intesa su chi di loro dovrà sedere sul trono che fu di Pietro. La necessità di far presto è imposta dal fatto che la Chiesa Cattolica, al momento, è priva del Capo, pertanto in grado di svolgere solo una versione ridotta delle sue incombenze, per usare il linguaggio laico, l’ordinaria amministrazione. Al momento più che mai ciò non basta. 🔗 Ildenaro.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Meteo, temperature estive per il ponte del Primo Maggio. Poi ritorna il maltempo - Nonostante nelle prossime ore sia atteso un aumento della nuvolosità in tutta Italia, con rischio temporali soprattutto su Alpi e zone interne del Centro-Sud, il ponte del Primo Maggio sarà segnato da ... 🔗tg24.sky.it

Un Primo Maggio a tutto volume. Sei gruppi al parco Superga - Torna il tanto atteso appuntamento con la musica: il Primo Maggio si terrà infatti il tradizionale concertone che quest’anno ... 🔗msn.com

Lavoro, il governo pensa a un nuovo decreto per il primo maggio, ma non sarà come quello di due anni fa - «In vista del Primo maggio stiamo lavorando a qualcosa di estremamente importante per i lavoratori, cioè la loro sicurezza». L’annuncio è messo nero su bianco ... 🔗msn.com