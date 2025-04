Attaccano a Milano manifesti con simboli nazisti per Sergio Ramelli e la polizia resta a guardare | il video

Milano ha raccontato a Fanpage.it che da domenica sera un gruppo di militanti neofascisti attacca manifesti lungo la via e sulla facciata del suo palazzo, sotto gli occhi della polizia che resta a guardare. 🔗 Un condomino del palazzo che affaccia su Via Paladini aha raccontato a Fanpage.it che da domenica sera un gruppo di militanti neofascisti attaccalungo la via e sulla facciata del suo palazzo, sotto gli occhi dellache. 🔗 Fanpage.it

Attaccano a Milano manifesti con simboli nazisti per Sergio Ramelli e la polizia resta a guardare: il video; Perché sono scoppiate le polemiche contro la decisione dei Comuni di intitolare le strade a Sergio Ramelli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Simbolo della Gioventù hitleriana nel manifesto dell’omaggio a Ramelli: “Apologia del nazifascismo” - Ricordare Sergio Ramelli con un simbolo della Gioventù hitleriana e ... il corteo dell’estrema destra che il 29 aprile a Milano renderà omaggio a Ramelli nel cinquantesimo anniversario della ... 🔗milano.repubblica.it

