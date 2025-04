Atp Madrid Berrettini si ritira dopo un set | Draper agli ottavi Il tennista romano | Inutile rischiare

Berrettini, che è stato è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid dopo un set contro lo statunitense Jack Draper nel terzo turno. L’azzurro ha disputato un set alla pari (perso al tie break), ma dopo un’ora di gioco ha deciso di lasciare il campo in anticipo. Da valutare ora le sue condizioni in vista degli Internazionali d’Italia che inizieranno il prossimo 7 maggio. «Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell’altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po’ la zona dell’addome, che era molto carica e contratta. Ma il ritiro è avvenuto perché il gioco non valeva la candela, c’era un rischio grosso di farsi male», ha fatto sapere Berrettini con una nota affidata ai media e pubblicata da Supertennis. 🔗 Ancora problemi all’addome per Matteo, che è stato è stato costretto arsi dal Masters 1000 diun set contro lo statunitense Jacknel terzo turno. L’azzurro ha disputato un set alla pari (perso al tie break), maun’ora di gioco ha deciso di lasciare il campo in anticipo. Da valutare ora le sue condizioni in vista degli Internazionali d’Italia che inizieranno il prossimo 7 maggio. «Ho voluto provare a giocare nonostante il problemino dell’altro giorno, perché questi due giorni di riposo mi hanno aiutato a scaricare un po’ la zona dell’addome, che era molto carica e contratta. Ma il ritiro è avvenuto perché il gioco non valeva la candela, c’era un rischio grosso di farsi male», ha fatto saperecon una nota affidata ai media e pubblicata da Supertennis. 🔗 Open.online

Atp 1000 Madrid, Berrettini si ritira dopo un set dopo aver lottato alla pari con Draper - Ancora problemi all’addome e Matteo Berrettini è costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Madrid dopo un set contro lo statunitense Jack Draper nel terzo turno. L'azzurro ha disputato un set alla pari (perso al tie break), ma dopo un’ora di gioco ha deciso di lasciare il campo in anticipo. Adesso sono da valutare le sue condizioni in vista degli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo. 🔗feedpress.me

Atp Madrid 2025, Musetti batte Tsitsipas. Berrettini si ritira - Negli ottavi di finale dell’Atp Madrid 2025, Lorenzo Musetti supera il greco Stefanos Tsitsipas e accede agli ottavi del Masters 1000 della capitale spagnola. L’azzurro si è imposto con il punteggio di 7-5 7-6 (3) e nel prossimo turno affronterà l’australiano Alex De Minaur che ha battuto in due set il canadese Denis Shapovalov (6-3 7-6). WOW ?@Lorenzo1Musetti #MMOpen pic.twitter.com/nCDnQUS59C — Tennis TV (@TennisTV) April 29, 2025 Berrettini si ritira dopo primo set con Draper Niente da fare invece per Matteo Berrettini che si ritira dopo il primo set contro il britannico Jack Draper ... 🔗lapresse.it

LIVE Berrettini-Draper 6-7 rit., ATP Madrid 2025 in DIRETTA: l’azzurro gioca un ottimo primo set, poi si ritira pensando a Roma - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-TSITSIPAS (3° MATCH DALLE 12.00) 16.46 Speriamo che sia soltanto precauzione, e che la presenza di Matteo a Roma non venga messa in discussione. 16.40 Per vincere il match, Matteo avrebbe dovuto giocare altri due set, e in virtù del suo problema agli addominali, ha voluto terminare in anticipo la sua avventura al torneo di Madrid. 🔗oasport.it

Atp Madrid, Berrettini perde il primo set e si ritira: Draper approda agli ottavi di finale - Niente da fare per l'azzurro che dopo aver perso il primo set contro il britannico si ritira. Draper approda agli ottavi di finale ... 🔗sport.virgilio.it

Atp Madrid, Berrettini si ritira dopo un set: Draper agli ottavi - Iproblemi all'addome frenano ancora Matteo Berrettini. Dopo aver giocato un set alla pari con Jack Draper, perso soltanto al tiebreak, l'azzurro ha deciso di ritirarsi. "Ha detto che sentiva tirare ... 🔗sport.sky.it

