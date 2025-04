ATP Madrid 2025 Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti eliminati agli ottavi in doppio

ottavi di finale del tabellone di doppio maschile dei Mutua Madrid Open 2025 di tennis si ferma la corsa del duo azzurro composto da Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che lasciano strada al croato Nikola Mektic ed al neozelandese Michael Venus, coppia numero 6 del seeding, i quali si impongono per 6-3 7-6 (4) in un’ora e venti minuti di gioco. Ai quarti di finale la sfida sarà con la coppia vincente del match tra Marcelo ArevaloMate Pavic e Jamie MurrayRajeev Ram.Nel primo set gli azzurri mancano due palle break in avvio, col deciding point che sorride a MekticVenus. Nel sesto game, però, la coppia italiana si fa rimontare dal 30-15, perde 3 punti consecutivi e cede la battuta, finendo sotto 2-4. Nel nono game Cobolli e Musetti hanno ancora l’opportunità di rientrare in partita, ma ancora una volta mancano due break point, con il punto decisivo che consegna il parziale a MekticVenus per 6-3 dopo mezz’ora di gioco. 🔗 Oasport.it - ATP Madrid 2025, Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti eliminati agli ottavi in doppio Neglidi finale del tabellone dimaschile dei MutuaOpendi tennis si ferma la corsa del duo azzurro composto da, che lasciano strada al croato Nikola Mektic ed al neozelandese Michael Venus, coppia numero 6 del seeding, i quali si impongono per 6-3 7-6 (4) in un’ora e venti minuti di gioco. Ai quarti di finale la sfida sarà con la coppia vincente del match tra Marcelo ArevaloMate Pavic e Jamie MurrayRajeev Ram.Nel primo set gli azzurri mancano due palle break in avvio, col deciding point che sorride a MekticVenus. Nel sesto game, però, la coppia italiana si fa rimontare dal 30-15, perde 3 punti consecutivi e cede la battuta, finendo sotto 2-4. Nel nono gamehanno ancora l’opportunità di rientrare in partita, ma ancora una volta mancano due break point, con il punto decisivo che consegna il parziale a MekticVenus per 6-3 dopo mezz’ora di gioco. 🔗 Oasport.it

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: si avvicina la sfida contro il greco - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BOLELLI/VAVASSORI-SALISBURY/SKUPSKI DALLE 12.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI/MUSETTI-MEKTIC/VENUS (5° MATCH DALLE 12.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DRAPER (3° MATCH DALLE 12.00) 12:34 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Musetti-Tsitsipas. E’ già finito il primo set della sfida tra la polacca Swiatek e la russa Shnaider. 🔗oasport.it

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Madrid 2025, Federico Cinà vince contro Wong e vola al secondo turno - Federico Cinà ha vinto il match contro Coleman Wong all’Atp Madrid 2025. L’azzurro, n°373 del ranking, ha superato il tennista di Hong Kong, n°169, con il punteggio di 7-6(5) 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per lui si tratta della seconda vittoria in un torneo Masters 1000 dopo quella di Miami. Il 18enne di Palermo, iscritto alla competizione grazie a una wild card, al secondo turno affronterà lo statunitense Sebastian Korda (n°24 Atp e n°23 del seeding) contro cui non ha mai giocato. 🔗lapresse.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cobolli eliminato al 3° turno dell'Atp Madrid: Nakashima vince 7-5, 6-3. HIGHLIGHTS; Cobolli-Nakashima oggi, Atp Madrid 2025: a che ora e dove vederla in diretta; Cobolli vince il primo set, poi Rune si ritira: al 3° turno c'è Nakashima; Atp Madrid, Rune si ritira: Cobolli avanza al terzo turno. 🔗Cosa riportano altre fonti

LIVE Cobolli/Musetti-Mektic/Venus, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: ecco l’orario d’inizio della partita! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'incontro di doppio maschile del Masters 1000 di ... 🔗oasport.it

Flavio Cobolli eliminato al terzo turno a Madrid da Brandon Nakashima: l'americano vince 7-5 6-3 e va agli ottavi di finale - TENNIS, MASTERS MADRID - Flavio Cobolli si arrende al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. A sconfiggerlo è Brandon Nakashima che passa per 7-5 6-3 ... 🔗eurosport.it

Tennis, Atp Madrid Open: Musetti e Cobolli battono Doumbia e Reboul al super tie-break - Doumbia e Reboul in vantaggio su Musetti e Cobolli I francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul sono in vantaggio su Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli per 6-3 nel doppio dei sedicesimi di finale dell’Atp M ... 🔗msn.com