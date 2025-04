Atletico Ascoli e Termoli | pareggio inutile playoff e playout a rischio

Atletico Ascoli e terzo 0-0 in successione dopo quelli contro Vigor Senigallia e Teramo. Ottavo pareggio nelle 16 gare disputate nel girone di ritorno quando manca un solo match alla fine del campionato. Questo con il Termoli in realtà è stato un pareggio che è servito a poco ad entrambe le formazioni. L'Atletico Ascoli doveva vincere per alimentare l'ultima possibilità di agguantare i playoff e le sconfitte dell'Ancona e dell'Avezzano l'avrebbero clamorosamente rimesso in corsa. Il Termoli doveva vincere per allontanarsi dai playout e invece ora è appaiato alla Recanatese contro cui domenica disputerà la sfida decisiva per la salvezza.Insomma, ci si aspettava una gara più spettacolare e invece le occasioni da gol sono state veramente poche. La più significativa del primo tempo è arrivata al 41', quando la conclusione di Keita è stata deviata in angolo da pompei.

Atletico Ascoli: analisi del pareggio con il Chieti e preparazione per la Vigor Senigallia - ASCOLIArchiviato il pareggio con il Chieti, terza forza del campionato e ormai quasi rassegnato a rinunciare a rincorrere il Teramo secondo in classifica, l’Atletico Ascoli ieri è tornato al lavoro sul sintetico del ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli. Dopo aver assaporato l’erba naturale dello stadio Del Duca, la compagine del Patron Graziano Giordani ha analizzato gli errori commessi, in particolare in occasione delle due reti subite, ma ha anche rivisto le buone cose tra cui l’azione nata da un lancio di Vechiarello per Maio con cross radente al limite dell’area e conclusione al volo di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Vigor e Atletico Ascoli: pareggio senza reti, Campani decisivo - vigor 0 atletico ascoli 0 VIGOR (4-3-1-2): Campani 7,5, Furini 6, Pjetri 6,5, Magi Galluzzi 6,5, Tomba 6,5 (19’st Fernandez 6), Carnevale 5,5 (1’st Alonzi 5,5), Subissati 6, De Angelis 6 (22’st Gonzalez 6), Gabbianelli 5,5, Kone 6, Ferrara 5,5 (35’st D’Errico s.v.). All. Antonioli ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei 6, Nonni 6, Feltrin 6, Mazzarani 6, Ascoli 6, Olivieri 6, Ceccarelli 6,5 (31’st Clerici 6), Severini 6, Valentino 6, Coquin 5,5 (27’st Scimia 6), Maio 5,5. 🔗sport.quotidiano.net

Atletico Ascoli: Seccardini punta a chiudere il campionato in bellezza contro il Termoli - Dopo la salvezza raggiunta aritmeticamente, l’Atletico Ascoli oggi torna in campo a Termoli contro una squadra che lotta per evitare i play out. Il tecnico bianconero Simone Seccardini però vuole onorare fino alla fine il campionato e chiederà ai suoi l’ultimo sforzo nelle due gare che mancano alla fine. Mister Seccardini vi aspetta una partita dura, come l’affronterete? "Affrontiamo una squadra motivata che lotterà per conquistare i punti fondamentali in chiave salvezza. 🔗ilrestodelcarlino.it

