Atletica | Sibilio apre il suo 2025 con i 400 a Napoli

Sibilio. Il velocista azzurro tornerà in pista per la prima volta dopo le Olimpiadi di Parigi dello scorso agosto. Il tesserato Fiamme Gialle aprirà il suo 2025 nella sua Napoli, nell'azzurro dello stadio Diego Armando Maradona. L'argento europeo e primatista italiano dei 400 ostacoli debutterà mercoledì nei 400 piani, alle ore 20, nell'ambito della decima edizione dell'Enterprise Meeting, per cominciare a testare la condizione in vista degli impegni che lo attendono negli ostacoli. Il portacolori delle Fiamme Gialle aveva impressionato sui 400 metri tre anni fa, correndo un notevole 45.08 a Nocera Inferiore, terzo italiano di ogni epoca, prima dell'infortunio patito durante la finale degli Assoluti di Rieti che ne aveva condizionato il resto della stagione.

