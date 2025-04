Atletica i convocati dell’Italia per le World Relays | Tortu guida la 4×100 spiccano assenze di lusso

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica, ha diramato le convocazioni per le World Relays, i cosiddetti Mondiali di staffette che andranno in scena a Guangzhou (Cina) nel weekend del 10-11 maggio. La competizione avrà un peso specifico enorme perché in ciascuna disciplina verranno messi in palio quattordici pass per i Mondiali di settembre a Tokyo. L'Italia sarà presente all'evento con 32 azzurri (16 uomini e 16 donne), naturalmente suddivisi tra 4×100 (uomini, donne, mista) e 4×400 (maschile, femminile, mista).Spicca la presenza di Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu (Campioni Olimpici della 4×100 a Tokyo 2020), che saranno affiancati da Roberto Rigali (argento iridato) e Matteo Melluzzo (oro europeo). Marcell Jacobs non sarà della partita a causa dell'infortunio rimediato durante l'inverno, assente anche Chituru Ali.

