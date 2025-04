Atletica i convocati azzurri per le World Relays | in 32 in cerca del pass iridato per Tokyo

convocati per le World Relays di Guangzhou, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio nella cittadina cinese. Saranno 32 gli atleti italiani al via, equamente divisi con 16 uomini e 16 donne, impegnati nelle cinque staffette che puntano alla qualificazione per i Mondiali di Tokyo, in calendario a fine stagione dal 13 al 21 settembre. L’Italia schiererà le squadre di 4×100 maschile e femminile, 4×400 maschile, femminile e mista. A livello internazionale, farà il suo debutto anche la 4×100 mista (con ordine di frazioni: donna, donna, uomo, uomo), che entrerà ufficialmente anche nel programma a cinque cerchi a partire dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.Tra i nomi di spicco figurano i campioni olimpici di Tokyo nella 4×100 Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, insieme al vicecampione del mondo Roberto Rigali e all’oro europeo Matteo Melluzzo. 🔗 Il direttore tecnico Antonio La Torre ha ufficializzato la lista deiper ledi Guangzhou, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio nella cittadina cinese. Saranno 32 gli atleti italiani al via, equamente divisi con 16 uomini e 16 donne, impegnati nelle cinque staffette che puntano alla qualificazione per i Mondiali di, in calendario a fine stagione dal 13 al 21 settembre. L’Italia schiererà le squadre di 4×100 maschile e femminile, 4×400 maschile, femminile e mista. A livello internazionale, farà il suo debutto anche la 4×100 mista (con ordine di frazioni: donna, donna, uomo, uomo), che entrerà ufficialmente anche nel programma a cinque cerchi a partire dai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.Tra i nomi di spicco figurano i campioni olimpici dinella 4×100 Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Fausto Desalu, insieme al vicecampione del mondo Roberto Rigali e all’oro europeo Matteo Melluzzo. 🔗 Sportface.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atletica, quali sono i 21 azzurri convocati per i Mondiali indoor di Nanchino: c’è Furlani, debutto per Bandaogo - Sono ventuno gli azzurri convocati per i Mondiali indoor di atletica leggera in programma da venerdì 21 a domenica 23 marzo a Nanchino, in Cina. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha inserito nell’elenco 12 uomini e 9 donne. Una squadra giovane, che fa a meno per il momento di due star come Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, entrambi alle prese con la preparazione per la stagione outdoor. C’è invece Mattia Furlani, 20 anni compiuti da un mese, con un curriculum da leader della spedizione. 🔗sportface.it

Atletica, i convocati azzurri per gli Europei indoor di Apeldoorn: spiccano Furlani, Fabbri e Iapichino - Il direttore tecnico Antonio La Torre ha reso nota la lista dei convocati per i Campionati Europei Indoor di atletica leggera che si terranno ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, dal 6 al 9 marzo. L’Italia proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista con una selezione di 39 atleti, 20 uomini e 19 donne. Ci saranno anche i due medagliati olimpici di Parigi 2024, entrambi di bronzo: nel salto in lungo Mattia Furlani, autore dell’attuale migliore prestazione mondiale 2025 di 8,37, e Andy Diaz nel salto triplo, che arriva all’appuntamento con la misura di 17,31 e punta dritto alle prime posizioni. 🔗sportface.it

Pattinaggio artistico, i convocati dell’Italia per il World Team Trophy. Gli azzurri a caccia del podio - Il dado è tratto. Nella giornata di oggi, giovedì 3 agosto, sono stati resi i noti i convocati per il World Team Trophy 2025, competizione a squadre di cadenza biennale che chiuderà di fatto la stagione di pattinaggio di figura. Si tratta di un evento particolarmente importante in ottica Italia, motivata a lasciare il segno con l’obiettivo di conquistare per la prima volta nella storia un piazzamento sul podio. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

ATLETICA LEGGERA La conferma: Scotti convocato per le World athletics relays; Nanchino: gli azzurri per i Mondiali indoor; Europei di atletica indoor 2025: programma, orari, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare in diretta; Europei Atletica Roma 2024 - I convocati dell'Italia: ci saranno 116 azzurri. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

ATLETICA LEGGERA La conferma: Scotti convocato per le World athletics relays - il quattrocentista lodigiano figura tra i 32 azzurri che martedì partiranno per la Cina dove si svolgerà il 10 e 11 maggio la rassegna per le staffette ... 🔗ilcittadino.it

World Relays 2025, tutti i convocati: quanti assenti tra le punte! - ROMA – La Fidal poco fa ha comunicato le liste degli azzurri che parteciperanno alle World Relays di Guangzhou, Cina, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio. Si tratta di 32 atleti (16 uomini, 16 ... 🔗msn.com

World Relays: 32 azzurri alla ricerca di Tokyo - Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato l’elenco dei convocati per le World Relays di Guangzhou, in Cina, l’evento mondiale per le staffette in programma sabato 10 e domenica 11 maggio. So ... 🔗fidal.it