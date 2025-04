Atleti amatori e bambini | tornano al Pavaglione i podisti della Lugorun

della Lugorun, che torna domenica 4 maggio. Un appuntamento di running e walking promosso dal Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo che ha come. 🔗 Ravennatoday.it - Atleti, amatori e bambini: tornano al Pavaglione i podisti della Lugorun Un evento di sport che, negli anni, è diventato un evento contenitore capace di coinvolgere tutto il territorio. E' stata presentata l'edizione 2025, che torna domenica 4 maggio. Un appuntamento di running e walking promosso dal Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo che ha come. 🔗 Ravennatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Testimonial d’eccezione. La magia dell’Antoniano. E tutti tornano bambini - Moda, musica e spettacolo nella sera della festa con testimonial d’eccezione. E c’è stato un momento che ha coinvolto tutto il pubblico, l’esibizione del Piccolo Coro dell’Antoniano: i successi dello Zecchino d’Oro, le ultime canzoni, i 47 bimbi hanno stregato la platea. "Emozionata e orgogliosa", sorride la bolognese Margherita Gamberini, alla direzione del coro. Gli ospiti d’eccezione. Francesca Ragazzi, bolognese, head of editorial content di Vogue Italia, ha ricordato come quella tra Il Resto del Carlino e Vogue sia prima di tutto "una storia di amicizia che può aiutare a vincere la ... 🔗quotidiano.net

Asilo, topi debellati a Cologno. Dopo sei mesi di divieto i bambini tornano in giardino - Scuole e igiene. In questo periodo sono diverse le criticità riscontrate dalle famiglie del Nord Milano. A Cologno si sono dovuti aspettare sei mesi per veder spostate le trappole dei topi in uno dei giardini dei plessi, che è rimasto inaccessibile anche nei giorni scorsi. È il caso della materna Rodari, dove l’azienda che ha recentemente ottenuto l’incarico dal Comune per la derattizzazione degli edifici pubblici ha provveduto ieri a spostare le scatolette che erano state posizionate a ottobre nel giardino. 🔗ilgiorno.it

Sinner crea una fondazione per bambini e giovani atleti - Jannik Sinner, altoatesino di Sesto Pusteria, numero uno del tennis mondiale, crea una fondazione no-profit per supportare i bambini attraverso l’istruzione e lo sport, sia in Italia che nel mondo. La Fondazione 'Jannik Sinner' sosterrà programmi sportivi, progetti scolastici e iniziative comunitarie per rendere lo sport e l’istruzione più accessibili alla prossima generazione . "Per me è un... 🔗feedpress.me

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atleti, amatori e bambini: tornano al Pavaglione i podisti della Lugorun; Torna la Pedagnalonga: un fiume di gente il 27 aprile; Tutti pronti per Stramilano, domenica la corsa che il mondo ci invidia; Trofeo Nazionale Master città di Matera “A. Rondinone”, Atleti Amatori sul podio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Atleti, amatori e bambini: tornano al Pavaglione i podisti della Lugorun - I camminatori della LugoRun Walk invece da viale degli Orsini entreranno sul Parco del Loto, altra novità per il 2025, e dopo essere usciti dal lato di via Lumagni, passando dal Circondario si ... 🔗ravennatoday.it

Straolbia - Gli Atleti Iscritti. - Il Comitato Regionale della Fidalsardegna comunica gli atleti iscritti a partecipare alla XXVI° Ediz. della Straolbia - Memorial Antonio Miletta, gara Stracittadina di corsa su strada "Aperta a Tutti" ... 🔗fidal.it