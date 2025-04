Atlante delle nuvole le dichiarazioni congiunte di Raffaele Del Vecchio e Nino Lombardi

Si è conclusa con grande partecipazione e profondo coinvolgimento emotivo la rassegna poetica "Atlante delle nuvole – Incontro con la poesia contemporanea"; che ha visto alternarsi, nel corso di una serie di incontri, alcune delle voci più significative del panorama poetico attuale. L'iniziativa, ideata e curata con l'intento di avvicinare il pubblico alla poesia contemporanea in tutte le sue sfumature, ha rappresentato un viaggio attraverso linguaggi, emozioni e visioni, offrendo uno spazio di riflessione e dialogo tra autori e lettori.La rassegna – organizzata dalla Provincia e Sannio Europa in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel (ideato e coordinato da Domenico Cosentino, Antonella Rosa, Nicola Sguera) e Casa Naima – ha ospitato poeti affermati, dando vita a un mosaico variegato di esperienze e stili.

“Atlante delle Nuvole” incontra la poesia di Elena Donzelli e Christian Sinicco - Tempo di lettura: 5 minutiIl quarto incontro della rassegna “Atlante delle Nuvole”, dedicata alla poesia contemporanea, coincide con la domenica delle Palme. L’ iniziativa è organizzata dalla Provincia e Sannio Europa in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel (ideato e coordinato da Domenico Cosentino, Antonella Rosa, Nicola Sguera) e Casa Naima. Lo splendido scenario dei “Giardino del Mago” ha visto la presenza dei poeti Elisa Donzelli e Christian Sinicco. 🔗anteprima24.it

“Atlante delle Nuvole” al via con Laura Pugno: “La poesia non appartiene al passato ma al presente e al futuro” - Tempo di lettura: 2 minuti“Un’avventura dell’immaginazione che serve a vedere la poesia in un modo che finora non è stato possibile vedere”. Laura Pugno, scrittrice e poetessa, è stata questo pomeriggio la prima ospite di “Atlante delle Nuvole”, la rassegna ospitata alla Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi, ideata e coordinata da Domenico Cosentino, Antonella Rosa, Nicola Sguera, voluta da Sannio Europa, e svoltasi questo pomeriggio . 🔗anteprima24.it

“Atlante delle Nuvole – Incontri con la poesia contemporanea” - Tempo di lettura: 3 minutiContinuano gli incontri relativi alla prima edizione della rassegna poetica “Atlante delle Nuvole – Incontri con la poesia contemporanea”, iniziativa organizzata dalla Provincia di Benevento e Sannio Europa in collaborazione con il cenacolo poetico Mandel (ideato e coordinato da Domenico Cosentino, Antonella Rosa, Nicola Sguera) e Casa Naima. L’evento ha visto la presenza dell’autore Bruno Galluccio, il quale, dialogando con Antonella Rosa, presso la sala “A. 🔗anteprima24.it

A BENEVENTO - Conclusa la rassegna poetica "Atlante delle nuvole" - Si è conclusa con grande partecipazione e profondo coinvolgimento emotivo la rassegna poetica "Atlante delle nuvole – Incontro con la poesia contemporanea"; che ha visto alternarsi, nel corso di una s ... 🔗napolimagazine.com

