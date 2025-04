Athena la nuova nave green di Bluferries è pronta a traghettare nelle acque dello Stretto

nuova nave della flotta Bluferries, società del Polo Logistica del Gruppo FS, attiva nel trasporto marittimo dello Stretto. "Athena, questo il nuovo nome dell'ultima arrivata in casa Bluferries, segna un significativo passo in avanti nel campo della tecnologia marittima sostenibile."

Athena, la nuova nave green di Bluferries è arrivata a Messina - “Athena, questo il nuovo nome dell’ultima arrivata in casa Bluferries, segna un significativo passo in avanti nel campo della tecnologia marittima sostenibile” ha dichiarato Giuseppe Sciumè, AD di Bluferries “è una nave passeggeri Ro-Ro ibrida, caratterizzata da un sistema di propulsione ibrido... 🔗messinatoday.it

POLO LOGISTICA FS: ATHENA, LA NUOVA NAVE GREEN DI BLUFERRIES, È ARRIVATA A MESSINA - Messina – È arrivata nel porto di Messina la nuova nave della flotta Bluferries, società del Polo Logistica del Gruppo FS, attiva nel trasporto marittimo dello Stretto di Messina. 🔗ilnautilus.it

