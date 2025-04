Atalanta vicina alla Champions | Gasperini si riavvicina alla panchina

Atalanta ha fatto un altro passo avanti verso la Champions. E Gasperini si riavvicina alla Dea. Il mezzo passo falso casalingo con il Lecce, l'1-1 contro una squadra che aveva raccolto un punto in otto giornate, ha comunque permesso ai nerazzurri di avvicinarsi ulteriormente alla quinta qualificazione Champions in sette campionati. Mancano cinque o sei punti, considerando gli scontri diretti in arrivo tra Bologna, Juventus e Roma che impediranno alle inseguitrici di viaggiare a punteggio pieno. alla Dea, terza a 65 punti, potrebbero bastare sei punti e domenica il calendario prevede la trasferta, sulla carta facile, sul campo del Monza ultimo in classifica. Si avvicina il traguardo Champions e il momento di pianificare la prossima stagione. Partendo ovviamente dall'allenatore e dal direttore sportivo: su Tony D'Amico, pur restando il pressing del Milan, c'è la volontà di trattenerlo a Bergamo, rispettando il contratto valido fino al 2027.

