Atalanta Posch e Palestra tentano il recupero La corsa Champions è più facile

Posch e Palestra sono i due giocatori dell’Atalanta che stanno lavorando per tornare disponibili in vista della trasferta di domenica 4 maggio a Monza (ore 15) contro i brianzoli ormai sull’orlo della retrocessione. 🔗 Ecodibergamo.it - Atalanta, Posch e Palestra tentano il recupero. La corsa Champions è più facile NOTIZIARIO.sono i due giocatori dell’che stanno lavorando per tornare disponibili in vista della trasferta di domenica 4 maggio a Monza (ore 15) contro i brianzoli ormai sull’orlo della retrocessione. 🔗 Ecodibergamo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Atalanta, Retegui ancora ai box: in dubbio per Firenze come Cuadrado e Posch. Si ferma Palestra - Bergamo, 25 marzo 2025 – Un altro acciaccato nell’Atalanta, un altro giocatore a rischio per la trasferta di domenica a Firenze. L’esterno 20enne milanese Marco Palestra, uscito ieri sera zoppicante durante il test amichevole tra l’Italia under21 e i pari età della Danimarca, ha riportato un risentimento muscolare al quadricipite femorale della coscia sinistra. L’entità dell’infortunio verrà valutata domani, mercoledì 26 marzo, con appositi esami diagnostici approfonditi. 🔗sport.quotidiano.net

Atalanta, martedì 29 aprile la ripresa: sotto i riflettori Posch e Palestra - IL NOTIZIARIO. Non è escluso un loro recupero per il match di domenica prossima 4 maggio alle 15, in casa del Monza. 🔗ecodibergamo.it

Atalanta, si ferma Posch. C’è lesione, almeno un mese di stop - Altro stop in casa Atalanta. Stefan Posch rimarrà fermo ai box per almeno un mese: l’austriaco ha rimediato una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro. Il difensore ha sentito un fastidio verso la fine della seduta di allenamento di mercoledì 5 marzo e ha terminato la sessione in anticipo: nella mattina di giovedì 6 marzo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha confermato l’infortunio. 🔗bergamonews.it

Approfondimenti da altre fonti

Atalanta, Posch e Palestra tentano il recupero. La corsa Champions è più facile; Bergamo (Bergamo città). 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Atalanta, Posch e Palestra tentano il recupero. La corsa Champions è più facile - NOTIZIARIO. Posch e Palestra sono i due giocatori dell’Atalanta che stanno lavorando per tornare disponibili in vista della trasferta di domenica 4 maggio a Monza (ore 15) contro i brianzoli ormai sul ... 🔗ecodibergamo.it

Allenamento Atalanta, Palestra recupera per Monza? Le novità dopo la sessione odierna a Zingonia - Allenamento Atalanta, miglioramenti da parte dell’esterno Palestra. L’indiscrezione dopo la sessione odierna al Centro Bortolotti di Zingonia Novità molto importanti per quanto riguarda l’Atalanta dop ... 🔗calcionews24.com

Atalanta, martedì 29 aprile la ripresa: sotto i riflettori Posch e Palestra - IL NOTIZIARIO. Non è escluso un loro recupero per il match di domenica prossima 4 maggio alle 15, in casa del Monza. 🔗ecodibergamo.it