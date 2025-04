Atalanta gli scenari Champions mutano ancora | e corre anche la Roma

Roma-Fiorentina, Bologna-Juventus, ma anche Empoli-Lazio. E poi, non in ordine cronologico (anzi), Monza-Atalanta. Quella di domenica 4 maggio sarà una giornata campale per quel che riguarda la corsa verso la Champions League, quando mancano quattro giornate alla fine e ogni verdetto è ancora aperto. Per come stanno le cose attualmente, neanche l’Inter seconda è matematicamente certa di essere dentro la prossima Champions League, anche se ne ha quasi la certezza. Come dire: la strada è lunga, anzi, lunghissima.Non c’è però alcun dubbio che il 35° turno del campionato potrà dire molto e indirizzare le gerarchie che in questo weekend sono rimaste piuttosto integre – o quantomeno, non si sono ribaltate, anche complice l’assenza di scontri diretti. Peraltro la giornata di cui sopra sarà tutta in successione: la Lazio alle 12:30, la Dea alle 15, poi Roma-Fiorentina alle 18 e alle 20:45 Bologna-Juve. Bergamonews.it - Atalanta, gli scenari Champions mutano ancora: e corre anche la Roma Leggi su Bergamonews.it -Fiorentina, Bologna-Juventus, maEmpoli-Lazio. E poi, non in ordine cronologico (anzi), Monza-. Quella di domenica 4 maggio sarà una giornata campale per quel che riguarda la corsa verso laLeague, quando mancano quattro giornate alla fine e ogni verdetto èaperto. Per come stanno le cose attualmente, nel’Inter seconda è matematicamente certa di essere dentro la prossimaLeague,se ne ha quasi la certezza. Come dire: la strada è lunga, anzi, lunghissima.Non c’è però alcun dubbio che il 35° turno del campionato potrà dire molto e indirizzare le gerarchie che in questo weekend sono rimaste piuttosto integre – o quantomeno, non si sono ribaltate,complice l’assenza di scontri diretti. Peraltro la giornata di cui sopra sarà tutta in successione: la Lazio alle 12:30, la Dea alle 15, poi-Fiorentina alle 18 e alle 20:45 Bologna-Juve.

