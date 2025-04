Asterix & Obelix | il duello dei capi la recensione della serie Netflix

Asterix & Obelix: il duello dei capi, la recensione della serie Netflix

Passano gli anni, nascono nuove storie e nuovi personaggi, ma i due Galli più celebri e amati al mondo non passano mai di moda. e Netflix lo sa bene. Dopo numerosi adattamenti cinematografici, tra live action e animazione, gli iconici eroi nati dalla penna dell'umorista francese René Goscinny e dal tratto del fumettista Albert Uderzo tornano ancora una volta sul piccolo schermo con un nuovo adattamento animato in formato seriale: Asterix & Obelix: Il duello dei capi.

Composta da cinque episodi, diretti da Alain Chabat e Fabrice Joubert e realizzati dallo studio francese TAT Productions, la serie sarà disponibile per tutti gli abbonati Netflix a partire dal 30 aprile, riportando il pubblico alle origini dei due buffi e coraggiosi amici e della loro battaglia contro una Roma più agguerrita che mai.

