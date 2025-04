Associazione Tumori Toscana Luciano Spalletti testimonial della campagna per il 5x1000

Luciano Spalletti è il protagonista della nuova campagna 5x1000 dell’Associazione Tumori Toscana, Associazione che dal 1999 offre cure domiciliari gratuite ai malati oncologici.“L’Att – dice il presidente Giuseppe Spinelli – da oltre 25 anni cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore della Toscana. Ogni giorno i nostri professionisti entrano nelle case dei pazienti per portare cure, sostegno, ascolto, e lo fanno con dedizione, passione e coraggio, impegnandosi per migliorare la vita di chi sta affrontando un momento difficile. E chi meglio di Luciano Spalletti può rappresentare questi nostri valori? Serietà, professionalità, umiltà sono, infatti, principi di cui da sempre si è fatto portatore come tecnico e come uomo. Oltretutto Spalletti è un toscano autentico, ambasciatore, in Italia e nel mondo, della Toscana e della sua storia di cura, di volontariato, di attenzione civile e sociale su cui si basa l’operato dell’ATT. 🔗 Lanazione.it - Associazione Tumori Toscana, Luciano Spalletti testimonial della campagna per il 5x1000 Firenze, 29 aprile 2025 –è il protagonistanuovadell’che dal 1999 offre cure domiciliari gratuite ai malati oncologici.“L’Att – dice il presidente Giuseppe Spinelli – da oltre 25 anni cura gratuitamente a domicilio i malati di tumore. Ogni giorno i nostri professionisti entrano nelle case dei pazienti per portare cure, sostegno, ascolto, e lo fanno con dedizione, passione e coraggio, impegnandosi per migliorare la vita di chi sta affrontando un momento difficile. E chi meglio dipuò rappresentare questi nostri valori? Serietà, professionalità, umiltà sono, infatti, principi di cui da sempre si è fatto portatore come tecnico e come uomo. Oltretuttoè un toscano autentico, ambasciatore, in Italia e nel mondo,sua storia di cura, di volontariato, di attenzione civile e sociale su cui si basa l’operato dell’ATT. 🔗 Lanazione.it

