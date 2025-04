Assistenti civici il ritorno Riprende il monitoraggio

Riprende in forma rafforzata il servizio di monitoraggio in centro storico da parte degli Assistenti civici, nelle mattinate di lunedì e venerdì. La presenza del personale volontario, riconoscibile dal gilet giallo con lo stemma del Comune di Forlì, sarà coordinata dalla polizia locale. Gli Assistenti civici, in particolare, presidieranno i varchi di accesso all’area del Mercato ambulante, ricordando, anche con apposite transenne, che nell’area si deve procedere a piedi, essendo vietato l’utilizzo di biciclette o monopattini. Il rinnovato servizio ha preso il via nella mattinata di ieri."Ringraziamo gli Assistenti civici – affermano il vicesindaco Vincenzo Bongiorno con delega al Centro Storico, e l’assessore alla Sicurezza Luca Bartolini – per questo loro servizio, di aiuto nel ricordare norme di civile convivenza per la sicurezza di tutti i cittadini. Ilrestodelcarlino.it - Assistenti civici, il ritorno. Riprende il monitoraggio Leggi su Ilrestodelcarlino.it in forma rafforzata il servizio diin centro storico da parte degli, nelle mattinate di lunedì e venerdì. La presenza del personale volontario, riconoscibile dal gilet giallo con lo stemma del Comune di Forlì, sarà coordinata dalla polizia locale. Gli, in particolare, presidieranno i varchi di accesso all’area del Mercato ambulante, ricordando, anche con apposite transenne, che nell’area si deve procedere a piedi, essendo vietato l’utilizzo di biciclette o monopattini. Il rinnovato servizio ha preso il via nella mattinata di ieri."Ringraziamo gli– affermano il vicesindaco Vincenzo Bongiorno con delega al Centro Storico, e l’assessore alla Sicurezza Luca Bartolini – per questo loro servizio, di aiuto nel ricordare norme di civile convivenza per la sicurezza di tutti i cittadini.

Se ne parla anche su altri siti

Olanda Spagna, Mikel Merino riprende gli orange nel recupero: si deciderà tutto al ritorno - L’andata dei quarti di finale di Nations League tra Olanda e Spagna termina con il risultato di 2 a 2: i dettagli Niente da fare per l’Olanda di Ronald Koeman che vede sfumare la vittoria contro la Spagna nel recupero grazie al gol a tempo scaduto di Mikel Merino. Inoltre, all’81’ gli Orange sono rimasti […] 🔗calcionews24.com

Mercato vietato a bici e monopattini: gli assistenti civici tornano a presidiare i varchi di accesso - Riprende in forma rafforzata il servizio di monitoraggio in centro storico da parte degli assistenti civici, nelle mattinate di lunedì e venerdì. La presenza del personale volontario ben riconoscibile con il gilet di colore giallo con lo stemma del Comune di Forlì, sarà coordinata dalla Polizia... 🔗forlitoday.it

Il ritorno in campo dopo il 5-0 alla lazio. Un Bologna ’a metà’ oggi riprende i lavori. Mancherà Holm: si è aggregato alla Svezia - C’è anche l’undicesimo nazionale che oggi diserterà la ripresa degli allenamenti, lasciando nelle mani di Vincenzo Italiano letteralmente ‘mezzo’ Bologna. Si tratta di Emil Holm, convocato in extremis dal cittì della Svezia per le due amichevoli che gli scandinavi sosterranno in trasferta col Lussemburgo (sabato) e in casa con l’Irlanda del Nord (martedì). Holm si aggiunge alla nutrita lista dei nazionali rossoblù che già comprendeva Skorupski, Lucumì, Fabbian, Moro, Ferguson, Freuler, Aebischer, Ndoye, Dominguez e Castro. 🔗sport.quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mercato vietato a bici e monopattini: gli assistenti civici tornano a presidiare i varchi di accesso; Forlì. Assistenti Civici, riparte il servizio di monitoraggio in centro storico; Sondaggio, la Lega riprende quota e il Pd scende sotto al 20%; Mercato vietato a bici e monopattini | gli assistenti civici tornano a presidiare i varchi di accesso. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’ex presidente degli assistenti civici: "Il sindaco voleva un’associazione schierata" - Una querelle che sta facendo molto parlare a Castenaso, quella tra l’ex presidente degli Assistenti Civici, Cristina Sarti, e il sindaco, Carlo Gubellini. A un mese dalle sue improvvise ... 🔗msn.com

Assistenti civici, la Protezione Civile contraria: si svilisce nostro operato - Leggiamo con profonda preoccupazione le notizie relative al bando per sessantamila assistenti civici a sostegno dei Sindaci nella delicata Fase 2 di questa emergenza che, lo ricordiamo, dal 30 gennaio ... 🔗ekuonews.it