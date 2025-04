Assenti due cardinali per motivi di salute | per diventare papa basteranno 89 voti

diventare papa basterà raggiungere quota 89, non più 90. La soglia con la quale i cardinali sceglieranno il nuovo pontefice durante il prossimo conclave si è infatti abbassata. Due porporati hanno rinunciato alle votazioni e così saranno in 133 a decidere il futuro santo padre dopo la morte.

Becciu “Non entro in conclave, ma resto convinto della mia innocenza”. Altri due cardinali assenti per motivi di salute - CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza”. Così in una nota il cardinale Angelo Becciu. ALTRI DUE CARDINALI ASSENTI PER MOTIVI DI SALUTE La sesta Congregazione Generale dei Cardinali si è aperta questa mattina alle ore 9:00 con un momento di preghiera, seguito da una meditazione tenuta da Dom ... 🔗unlimitednews.it

