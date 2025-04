Assalto al bancomat di Villa Caldari Marfisi Azione | Indispensabile investire nella prevenzione e protezione del territorio

Assalto a uno sportello bancomat nella frAzione di Caldari, a Ortona, il dirigente locale di Azione, Matteo Marfisi, interviene sul tema della sicurezza."Questo episodio dimostra, ancora una volta, quanto sia urgente e Indispensabile investire nella prevenzione e. 🔗 Chietitoday.it - Assalto al bancomat di Villa Caldari, Marfisi (Azione): "Indispensabile investire nella prevenzione e protezione del territorio" Dopo il recentea uno sportellofrdi, a Ortona, il dirigente locale di, Matteo, interviene sul tema della sicurezza."Questo episodio dimostra, ancora una volta, quanto sia urgente ee. 🔗 Chietitoday.it

