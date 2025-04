Aspettando l' estate Verona Antiquaria torna a San Zeno tra vintage antiquariato modernariato e collezionismo

torna a Verona uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del passato e delle atmosfere d’altri tempi: Verona Antiquaria, il mercatino dell’Antiquariato che ogni mese anima il cuore della città scaligera. Con l’arrivo delle prime giornate con temperature quasi estive. 🔗 Veronasera.it - Aspettando l'estate Verona Antiquaria torna a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo Domenica 4 maggio 2025uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del passato e delle atmosfere d’altri tempi:, il mercatino dell’to che ogni mese anima il cuore della città scaligera. Con l’arrivo delle prime giornate con temperature quasi estive. 🔗 Veronasera.it

Su questo argomento da altre fonti

Coppola Juve: fissato il prezzo per il difensore. Il Verona ha preso una decisione, ecco cosa succederà la prossima estate - di Redazione JuventusNews24Coppola Juve: il Verona ha preso una decisione, cosa succederà la prossima estate per il difensore e quale sarà il prezzo della sua partenza Secondo quanto riportato dal QS, il Verona avrebbe aperto alla cessione di Diego Coppola in vista della prossima sessione di calciomercato, con il mercato Juve interessato al classe 2003 per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. 🔗juventusnews24.com

In estate verrà interrotta per 21 giorni la circolazione dei treni tra Verona e Vicenza - Nuovi provvedimenti scatteranno in estate per consentire la realizzazione della linea Alta Velocità in Veneto. Dal 5 al 25 agosto, per 21 giorni, verrà interrotta la linea tra Verona e Vicenza per la realizzazione della Tav tra i due capoluoghi veneti e l’attraversamento della stazione della... 🔗veronasera.it

Coppola Juve, arrivano conferme: obiettivo per l’estate! Il Verona ha già fissato il prezzo per il difensore classe 2003. Ultime - di Redazione JuventusNews24Coppola Juve, obiettivo per l’estate! Prezzo già fissato dal Verona per il promettente difensore classe 2003 Come confermato da L’Arena, il promettente difensore centrale classe 2003 del Verona Diego Coppola sarebbe sulla lista della Juventus per la prossima stagione. La dirigenza bianconera starebbe seguendo il centrale già da qualche settimana, con un prezzo già fissato da parte dell’Hellas. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aspettando l'estate Verona Antiquaria torna a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo; Tutti gli eventi natalizi a Verona e in provincia: mercatini, spettacoli, concerti e manifestazioni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Verona Antiquaria torna all'insegna della Pasqua a San Zeno tra vintage, antiquariato, modernariato e collezionismo - Domenica 6 aprile 2025 torna l'atteso appuntamento con Verona Antiquaria, il mercatino dell’antiquariato che ogni mese anima il cuore della città scaligera. Questo aprile, l’evento si veste di ... 🔗veronasera.it