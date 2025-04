Asma infantile | gestione cronica falsi miti e spirometrie gratuite a maggio

Asma costituisce la patologia cronica prevalente in età pediatrica, incidendo notevolmente sull'assenza scolastica e ponendosi quale critica problematica di salute pubblica nei Paesi occidentali, dove interessa all'incirca un bambino su dieci. Una gestione inadeguata del disturbo non solo influisce negativamente sulla funzionalità respiratoria, ma pesa anche sulla qualità della vita, limitando attività quotidiane essenziali.

