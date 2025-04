Ascolti tv | Ulisse – Il piacere della scoperta The Couple | Dati Auditel lunedì 28 aprile 2025

Ascolti tv di lunedì 28 aprile 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro il “The Couple“. Chi ha vinto la sfida relativa agli Ascolti tv di ieri sera, lunedì 28 aprile 2025? Ecco per voi tutti i Dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli Ascolti prestiamo attenzione ai Dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.Ascolti tv, ieri sera: Ulisse – Il piacere della scoperta vs The Couple. Auditel ieri sera, 28 aprile 2025Sfida Rai1 e Canale 5: “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro “The Couple”. Chi ha vinto?Rai 1: Ulisse – Il piacere della scoperta, lo speciale di Alberto Angela dedicato alla città di Istanbul ha appassionato 0. 🔗 Superguidatv.it - Ascolti tv: Ulisse – Il piacere della scoperta, The Couple | Dati Auditel lunedì 28 aprile 2025 tv di28: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “– Il” contro il “The“. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,28? Ecco per voi tutti iprima serata. Nella raccolta degliprestiamo attenzione airelativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv, ieri sera:– Ilvs Theieri sera, 28Sfida Rai1 e Canale 5: “– Il” contro “The”. Chi ha vinto?Rai 1:– Il, lo speciale di Alberto Angela dedicato alla città di Istanbul ha appassionato 0. 🔗 Superguidatv.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ascolti tv: Ulisse – Il piacere della scoperta (19.1%), The Couple (13%) | Dati Auditel lunedì 14 aprile 2025 - Ascolti tv di lunedì 14 aprile 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro il “The Couple“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 14 aprile 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. 🔗superguidatv.it

Ascolti tv lunedì 14 aprile: Ulisse, The Couple, Lo Stato delle cose - Ascolti tv lunedì 14 aprile 2025: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 14 aprile 2025? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse, il piacere della scoperta. Su Rai 2 Obbligo o verità. Su Rai 3 Lo Stato delle cose. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 The Couple. Su Italia 1 Spider Man 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 14 aprile 2025? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. 🔗tpi.it

Ascolti tv: Ulisse – Il piacere della scoperta, The Couple | Dati Auditel lunedì 14 aprile 2025 - Ascolti tv di lunedì 14 aprile 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Ulisse – Il piacere della scoperta” contro il “The Couple“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 14 aprile 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. 🔗superguidatv.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Anna Valle, chi è il marito Ulisse Lendaro e che lavoro fa; Ascolti tv, 'Tu sì que vales' riparte col botto: è record di sempre; Alberto Angela, Ulisse chiude per bassi ascolti: perché è un peccato; Stop a Ulisse di Alberto Angela in tv, proteste sul web. 🔗Ne parlano su altre fonti