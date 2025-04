Ascolti TV | Lunedì 28 Aprile 2025 Blasi da chiusura 10 9% flop Marcuzzi 4 3% vince Angela 18 3%

Lunedì 28 Aprile 2025, su Rai1 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha interessato 3.038.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 The Couple – Una Vittoria per Due ha conquistato 1.328.000 spettatori con uno share del 10.9%. Su Rai2 l'ultimo appuntamento con Obbligo o Verità intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 1.186.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna .000 spettatori (%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 GialappaShow ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Little Big Italy raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Mission: Impossible III fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 The Outlaws è scelto da .

