Ascolti 33a e 34a Giornata Serie A 2024 25 DAZN | Inter-Roma e Milan-Atalanta sopra il milione

Serie A Enilive in onda su DAZN chiudono nell’intorno dei 4,5 milioni di spettatori medi per turno (4.496.385 e 4.498.562). I match di cartello di queste due giornate sono stati rispettivamente Milan-Atalanta che ha superato il milione di ascoltatori e Inter-Roma per la scorsa Giornata che ha sorpassato 1,2 milioni di audience media. Gli Ascolti delle due giornate sono stati influenzati dagli eventi di cronaca che hanno comportato lo slittamento di alcune partite, con un conseguente aumento dei match trasmessi in contemporanea.La 35ª Giornata parte venerdì 2 maggio alle 20.45 con Torino-Venezia, trasmessa in co-esclusiva su DAZN e Sky. Sabato 3 maggio si apre con una doppia sfida alle 15.00: il Cagliari ospita l'Udinese e il Parma riceve il Como, entrambe in esclusiva su DAZN. 🔗 Digital-news.it - Ascolti 33a e 34a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Inter-Roma e Milan-Atalanta sopra il milione Le giornate 33 e 34 dellaA Enilive in onda suchiudono nell’intorno dei 4,5 milioni di spettatori medi per turno (4.496.385 e 4.498.562). I match di cartello di queste due giornate sono stati rispettivamenteche ha superato ildi ascoltatori eper la scorsache ha sorpassato 1,2 milioni di audience media. Glidelle due giornate sono stati influenzati dagli eventi di cronaca che hanno comportato lo slittamento di alcune partite, con un conseguente aumento dei match trasmessi in contemporanea.La 35ªparte venerdì 2 maggio alle 20.45 con Torino-Venezia, trasmessa in co-esclusiva sue Sky. Sabato 3 maggio si apre con una doppia sfida alle 15.00: il Cagliari ospita l'Udinese e il Parma riceve il Como, entrambe in esclusiva su. 🔗 Digital-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A 2024-2025, il nuovo calendario 33a 34a e 35a Giornata su DAZN e Sky - Tutta la Serie A Enilive è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co ? esclusiva a giornata. Attiva ora. Ridefinito il programma della prossima giornata di Serie A Enilive. Ecco giorno per giorno cosa succederà. Mercoledì 23 aprile: i recuperi della 33ª giornata di Serie A Enilive si giocheranno tutti e quattro alle ore 18.30, seguiti dalla Semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa tra Inter e Milan alle 21. 🔗digital-news.it

ASCOLTI SERIE A 32° GIORNATA: LAZIO-ROMA AL VERTICE, SEGUONO IL NAPOLI E L’INTER - Gli ascolti della trentaduesima giornata della Serie A EniLive con le solite dieci sfide. La partita più vista è il derby Lazio-Roma con 1.261.000 telespettatori. Bene anche Napoli-Empoli a 779.000 e Inter-Cagliari con 677.320 telespettatori. Di seguito il dettaglio delle partite. Data Partita Orario Telespettatori 11 aprile 2025 Udinese-Milan 20:46-22:38 513.292 12 aprile 2025 Venezia-Monza 15:03-17:00 172. 🔗bubinoblog

Serie A, 34ª giornata: la lista completa di diffidati e squalificati - Per la trentaquattresima giornata di Serie A ci sono due comunicati disciplinari a cui fare riferimento: quello del weekend di Pasqua e quello dei recuperi di campionato di mercoledì, che hanno dato la nuova lista di diffidati e squalificati. SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 34ª GIORNATA COMO-GENOA domenica 27 aprile ore 12.30 Diffidati Como (prossima partita Parma in trasferta): Lucas da Cunha, Yannik Engelhardt, Edoardo Goldaniga, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Gabriel Strefezza. 🔗inter-news.it

Cosa riportano altre fonti

Ascolti 33a e 34a Giornata Serie A 2024/25 DAZN: Inter-Roma e Milan-Atalanta sopra il milione; Serie A 2024-2025, il nuovo calendario 33a 34a e 35a Giornata su DAZN e Sky; DAZN: audience in rosso di oltre 1 milione di telespettatori per la 33esima di Serie A “spezzettata” per la morte di Papa Francesco; RAI * ASCOLTI TV - 13/4 - INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 2 MILIONI 716 MILA SPETTATORI (30,6%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 33 MILA SPETTATORI (22,9%). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ascolti Serie A Auditel 2022-23 DAZN 33a e 34a Giornata festeggiano il Napoli Campione - Anche la seconda puntata di Italialand ottiene un grande riscontro di pubblico: ieri sera su La7 a seguire lo spettacolo di Maurizio Crozza sono stati 2 milioni 754mila spettatori, pari al 10,93% di ... 🔗digital-news.it

Serie B, è ufficialmente terminata la 33a giornata del campionato cadetto! E’ stata stilata la Top 11. Ecco chi appare in vetta - Si è dato il via al countdown per Juve Stabia–Sampdoria, match dalla portata delicata e al contempo rovente che rappresenta la 34a giornata del campionato cadetto. Le compagini scenderanno sul ... 🔗informazione.it