Arti marziali e beneficenza per l' Anffas | a Carmignano torna il Fight Revolution

Carmignano, 28 aprile 2025 - Una manifestazione di Arti marziali orientali che negli scorsi anni ha portato a sfidarsi a Carmignano agonisti di livello nazionale. Con un occhio alla beneficenza, visto che l'incasso è stato devoluto alle associazioni del territorio (come il Centro La Nara) per sostenere progetti con finalità sociali. E il “Fight Revolution” è pronto a tornare per la quinta volta: la competizione di muay thai, kick boxing, K1, grappling ed mma organizzata dal Tbl Italia (con la collaborazione del Comune e della Misericordia di Carmignano) si svolgerà anche quest'anno. La data da tenere d'occhio è quella del prossimo 11 maggio: gli sfidanti saliranno sul ring allestito come di consueto nella palestra della scuola media Pontormo a pArtire dalle 11. Ed al termine della prossima edizione, il ricavato sarà devoluto all'Anffas, per contribuire ai progetti di tutela dei diritti di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari di cui si occupa l'associazione. 🔗 Lanazione.it - Arti marziali e beneficenza per l'Anffas: a Carmignano torna il "Fight Revolution" , 28 aprile 2025 - Una manifestazione diorientali che negli scorsi anni ha portato a sfidarsi aagonisti di livello nazionale. Con un occhio alla, visto che l'incasso è stato devoluto alle associazioni del territorio (come il Centro La Nara) per sostenere progetti con finalità sociali. E il “” è pronto are per la quinta volta: la competizione di muay thai, kick boxing, K1, grappling ed mma organizzata dal Tbl Italia (con la collaborazione del Comune e della Misericordia di) si svolgerà anche quest'anno. La data da tenere d'occhio è quella del prossimo 11 maggio: gli sfidanti saliranno sul ring allestito come di consueto nella palestra della scuola media Pontormo a pre dalle 11. Ed al termine della prossima edizione, il ricavato sarà devoluto all', per contribuire ai progetti di tutela dei diritti di persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari di cui si occupa l'associazione. 🔗 Lanazione.it

Cosa riportano altre fonti

Arti marziali e beneficenza per Anffas: a Carmignano torna il "Fight Revolution" - Prato, 29 aprile 2025 - Una competizione di arti marziali orientali che negli scorsi anni ha portato a sfidarsi a Carmignano agonisti di livello nazionale. Con un occhio alla beneficenza, visto che l'incasso è stato in passato devoluto alle associazioni del territorio (come il Centro La Nara) per sostenere progetti con finalità sociali. E il “Fight Revolution” è pronto a tornare per la quinta volta: la competizione di muay thai, kick boxing, K1, grappling e mma organizzata dal Tbl Italia (con la collaborazione del Comune e della Misericordia di Carmignano) si svolgerà anche quest'anno. 🔗lanazione.it

Incendio a Trento: muore a 29 anni Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Marvin - Il rogo è divampato nell’appartamento del giovane. Quando sono arrivati i vigili del fuoco era già morto. Era candidato alle elezioni comunali del prossimo 4 maggio 🔗repubblica.it

Incendio Mezzocorona, morto intossicato il 30enne Patrick Vettori, fratello del campione di arti marziali Martin - VIDEO - Il ragazzo lavorava nell'agenzia immobiliare di famiglia e si era candidato per le prossime comunali a Mezzocorona Un incendio scoppiato a Mezzocorona, in provincia di Trento, è stato fatale per Patrick Vettori, 30enne fratello del ben più conosciuto Martin Vettori, campione italiano di arti 🔗ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Arti marziali e beneficenza per l'Anffas: a Carmignano torna il Fight Revolution; Fiorentina, Kean è tornato. Da oggi a disposizione di Palladino, obiettivo Betis Siviglia; I maestri di Aikido in sostegno dell’Anffas. 🔗Cosa riportano altre fonti

Arti marziali e beneficenza per Anffas: a Carmignano torna il "Fight Revolution" - Tutto pronto per la quinta edizione del "Fight Revolution", organizzato dal TBL Italia a Carmignano. E l'incasso della competizione di arti marziali orientali sarà devoluto ad Anffas ... 🔗msn.com

Viaggio nelle arti marziali - Le arti marziali occupano un posto di rilievo nel panorama sportivo del territorio pistoiese, offrendo da decenni opportunità di crescita personale e fisica. Nel tempo, accanto al karate e al ... 🔗msn.com