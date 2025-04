Arsenal vs PSG | Semifinale di Champions League – Tutto Pronto per il Big Match

Semifinale d'andata di UEFA Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain, con calcio d'inizio fissato alle 21:00 CEST .Arsenal: Ritorno tra le Grandi d'EuropaL'Arsenal torna in Semifinale dopo 16 anni, l'ultima volta risale al 2009. Sotto la guida di Mikel Arteta, i Gunners hanno eliminato il Real Madrid nei quarti e sono imbattuti in questa edizione della Champions, con un bilancio di 9 vittorie e 2 pareggi. Tuttavia, dovranno fare i conti con alcune assenze importanti: Thomas Partey è squalificato, mentre Kai Havertz e Gabriel Jesus sono infortunati .PSG: Obiettivo FinaleIl Paris Saint-Germain punta a raggiungere la sua prima finale dal 2020.

Arsenal in semifinale con il Psg, Real Madrid fuori dalla Champions - MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – L'Arsenal sfrutta al meglio il 3-0 dell'andata e vola in semifinale, espugnando anche il Bernabeu per 2-1 ed eliminando così il Real Madrid. Sono Saka, Vinicius e Martinelli in pieno recupero a mettere la firma sul match che permette agli inglesi di affrontare il Psg. Il primo squillo è degli ospiti e arriva al 6?, quando Saka ci prova con un tiro improvviso che esce però alla destra di Courtois. 🔗iltempo.it

