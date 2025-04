Arsenal-PSG le formazioni ufficiali | Kiwior e Merino dal 1' fuori Barcola

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta PSG (4-3-3): Do.

Inter-Bayern Monaco: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming. Il ritorno dei quarti di Champions - Dopo la straordinaria vittoria a Monaco di Baviera per 2-1, l'Inter è pronta al secondo atto dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, questa volta nel proprio... 🔗ilmessaggero.it

Trabzonspor-Inter Primavera, le formazioni ufficiali: Topalovic e De Pieri dal 1? - Trabzonspor-Inter Primavera, comunicate le formazioni ufficiali del match valido per i quarti di finale di Youth League. Di seguito le scelte dei due tecnici. TRABZONSPOR-INTER PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI TRABZONSPOR (4-3-3): 12 Colak; 22 Yilmaz, 2 Ince, 21 Ozturk, 3 Tibukoglu; 5 Erdogan, 16 Malkocoglu, 8 Baskan; 20 Cakiroglu, 10 Duymaz, 61 Bayram.A disposizione: 28 Aktas, 7 Karahan, 9 Terzi, 11 Ozcan, 14 Sarialioglu, 15 Ates, 18 Tuncer, 19 Alkurt, 37 Ertem. 🔗inter-news.it

Le formazioni ufficiali di Inter-Bayern Monaco - Le formazioni ufficiali di Inter-Bayern Monaco. È la sera che può valere una fetta di storia. Dopo la vittoria per 2-1 all’Allianz Arena, l’Inter si gioca l’accesso alle semifinali di Champions League davanti al proprio pubblico, nel fortino di San Siro. Un appuntamento con la gloria che passa da altri 90 minuti di battaglia contro un Bayern Monaco tutt’altro che rassegnato. I bavaresi arrivano a Milano con il chiaro intento di ribaltare il risultato, spinti da una tradizione europea che non ammette rinunce. 🔗ilnerazzurro.it

Arsenal-PSG, le formazioni ufficiali - Le scelte ufficiali di Mikel Arteta e Luis Enrique per l'andata delle semifinali di UEFA Champions League tra Arsenal e PSG. 🔗gianlucadimarzio.com

Le UFFICIALI di Arsenal-PSG: la scelta su Rice, Martinelli, Kvara e Doué | OneFootball - L'Arsenal ha eliminato il Real Madrid ai quarti di finale, mentre il PSG ha superato Liverpool e Aston Villa. Le due formazioni si erano già incontrate nella fase a gironi nello stesso stadio, con ... 🔗onefootball.com

Arsenal-Psg, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Sesto incrocio tra Arsenal e PSG: fnora i Gunners sono rimasti imbattuti in ciascuna delle cinque sfde precedenti (2 vittorie, 3 pareggi). Quella inglese è la squadra che i francesi hanno affrontato ... 🔗sport.sky.it