Internews24.com - Arsenal PSG, colpo dei francesi: Luis Enrique vede la finale di Champions League

PSG,diin casa di Arteta: Dembelè piega i londinesiPSG finisce 0-1 nella gara d’andata della semidi. Decide un gol di Dembelè in apertura, poi super Donnarumma tiene a galla i parigini. Domani l’altra semiBarcellona Inter. Il man of the match di-Paris Saint-Germain, a sorpresa, è Vitinha: il centrocampista portoghese è stato premiato dalla UEFA al termine della sfida d’andata delle semifinali didisputata all’Emirates Stadium e vinta 1-0 dalla squadra di. Una prestazione di grande spessore, soprattutto nel primo tempo(4-3-3): Raya; Timber (dall’83’ White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard (dal 90? Nwaneri), Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. Allenatore: Mikel Arteta. 🔗 Internews24.com