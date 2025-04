Arsenal-PSG cartellini e falli commessi | quattro calciatori da tenere d’occhio

Arsenal-PSG, la prima delle due semifinali di Champions League si preannuncia tirata e spettacolare: i pronostici sui possibili ammoniti. La sfida tra Arsenal e PSG è quanto di meglio possa offrire, in questo momento, una manifestazione come la Champions League in semifinale. Sul piano del gioco, infatti, hanno brillato entrambe in quest’edizione della coppa dalle grandi orecchie, eccellendo sotto tanti punti di vista.Arsenal-PSG, cartellini e falli commessi: quattro calciatori da tenere d’occhio (Ansa) – Ilveggente.itI Gunners, oltre a fare benissimo nella fase a girone unico, hanno lasciato tutti a bocca aperta prendendosi lo scalpo del Real Madrid nei quarti di finale: due prestazioni di enorme personalità da parte degli uomini di Mikel Arteta, capaci di travolgere 3-0 i Blancos di Carlo Ancelotti e di andare a vincere pure al “Bernabeu”, in barba a qualsiasi miedo escenico. Ilveggente.it - Arsenal-PSG, cartellini e falli commessi: quattro calciatori da tenere d’occhio Leggi su Ilveggente.it -PSG, la prima delle due semifinali di Champions League si preannuncia tirata e spettacolare: i pronostici sui possibili ammoniti. La sfida trae PSG è quanto di meglio possa offrire, in questo momento, una manifestazione come la Champions League in semifinale. Sul piano del gioco, infatti, hanno brillato entrambe in quest’edizione della coppa dalle grandi orecchie, eccellendo sotto tanti punti di vista.-PSG,da(Ansa) – Ilveggente.itI Gunners, oltre a fare benissimo nella fase a girone unico, hanno lasciato tutti a bocca aperta prendendosi lo scalpo del Real Madrid nei quarti di finale: due prestazioni di enorme personalità da parte degli uomini di Mikel Arteta, capaci di travolgere 3-0 i Blancos di Carlo Ancelotti e di andare a vincere pure al “Bernabeu”, in barba a qualsiasi miedo escenico.

