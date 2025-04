Arsenal PSG 0-1 un super Donnarumma e Dembelè regalano l’andata ai parigini | Luis Enrique vede la finale di Champions League

Arsenal PSG 0-1, un super Donnarumma e Dembelè regalano l’andata ai parigini: il resoconto della sfidaIl PSG ha vinto contro l’Arsenal per 1-0 l’andata della semifinale di Champions League grazie alla rete di Dembelè dopo 4 minuti e l’ennesima super prestazione di Donnarumma. Luis Enrique festeggia consapevole che si giocherà l’accesso alla finale davanti ai suoi tifosi al Parco dei Principi.I rivali della Juve, l’Inter, giocherà domani sera contro il Barcellona per giocare il primo atto verso la finale di Monaco. .com 🔗 Juventusnews24.com - Arsenal PSG 0-1, un super Donnarumma e Dembelè regalano l’andata ai parigini: Luis Enrique vede la finale di Champions League PSG 0-1, unai: il resoconto della sfidaIl PSG ha vinto contro l’per 1-0della semidigrazie alla rete didopo 4 minuti e l’ennesimaprestazione difesteggia consapevole che si giocherà l’accesso alladavanti ai suoi tifosi al Parco dei Principi.I rivali della Juve, l’Inter, giocherà domani sera contro il Barcellona per giocare il primo atto verso ladi Monaco. .com 🔗 Juventusnews24.com

