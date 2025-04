Arsenal-PSG 0-1 LIVE | subito Dembelé su assist di Kvaratskhelia poi palo di Fabian Ruiz in fuorigioco

I GOL E LE AZIONI SALIENTI: 31` - Solo PSG in campo, devastante in questo primo tempo: prima Douè ruba il tempo a Raya nel tiro e lo impegna se. 🔗 Calciomercato.com

LIVE – Roma-Inter Women 0-1, GOOOOLLL Wullaert va subito a segno! - Roma-Inter Women è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di Roma (RO). LIVE: ROMA-INTER WOMEN 0-1 6? GOOOOOOOOLLLLL! 12.30 INIZIA LA PARTITA! 12.25 Tutto pronto allo Stadio delle Tre Fontane per la sfida d’alta classifica: le due squadre entrano in campo 12. 🔗inter-news.it

Premier League LIVE alle 13.30: subito il City per la rincorsa Champions. Poi Aston Villa e Arsenal - Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co... 🔗calciomercato.com

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: stupendo oro per Martina Fidanza, battuta Wiebes nello scratch! Viviani subito fuori nella gara ad eliminazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:05 Teutenberg si aggiudica la medaglia d’oro con un gran numero nell’ultimo rettilineo. Argento al portoghese Oliveira. 20:04 Bronzo per il padrone di casa Hesters! 20:03 Fuori l’austriaco Wafler ed il danese Wulff. Sul podio il tedesco Teutenberg, il belga Hester ed il portoghese Oliveira. 20:02 Si arrende l’olandese Havik. Altro favorito per il podio che chiude anzitempo la gara. 🔗oasport.it

