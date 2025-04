Arsenal-PSG 0-1 LIVE | Dembelé su assist di Kvaratskhelia annullato il pari di Merino Miracolo di Donnarumma!

Miracolo di Donnarumma, che si riscatta su Trossard! Errore di Marquinhos, il belga si invola verso la po. 🔗 I GOL E LE AZIONI SALIENTI: 56` -di, che si riscatta su Trossard! Errore di Marquinhos, il belga si invola verso la po. 🔗 Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Liverpool-PSG 0-1 LIVE: gran salvataggio di Nuno Mendes su Salah, poi la sblocca Dembele - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 12` GOL DEL PSG - Barcola cerca Dembele che viene anticipato da Konate, ma il tocco del difensore manda fuori te... 🔗calciomercato.com

LIVE Sci alpino, superG La Thuile 2025 in DIRETTA: SOLO ITALIA! Federica Brignone profeta in patria, Goggia seconda a 0.01: doppietta leggendaria! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA DOPPIETTA TUTTE LE CLASSIFICHE DI COPPA DEL MONDO AGGIORNATE 12.11 Si è rialzata Nicol Delago. Sospiro di sollievo. 12.10 Pare che si tratti solo di una botta al naso per Nicol Delago. 12.09 Nicol Delago ha battuto violentemente i lombari sulla neve. Gara interrotta, mancano 7 atlete, tra cui sua sorella Nadia, che sarà la prossima a partire. 🔗oasport.it

Liverpool-PSG 0-1 LIVE: la sblocca Dembele, gioca solo la squadra di Luis Enrique - I GOL E LE AZIONI SALIENTI 24` KVARA SI DIVORA IL RADDOPPIO - Dembele scappa via sulla destra, cross basso a rimorchio per Kvaratskhelia ch... 🔗calciomercato.com