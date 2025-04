Arsenal-Psg 0-1 le pagelle | Dembelé 7 glaciale Joao Neves 7 che personalità Donnarumma 7 insuperabile Saka 55 delude

Arsenal. Decisivo il gol di Dembelé dopo 4 minuti che coglie in controtempo la squadra di. 🔗 Ilmessaggero.it - Arsenal-Psg 0-1, le pagelle: Dembelé (7) glaciale, Joao Neves (7) che personalità, Donnarumma (7) insuperabile, Saka (5,5) delude Il Paris Saint-Germain sbanca all'Emirates vincendo 1-0 la semifinale d'andata contro l'. Decisivo il gol didopo 4 minuti che coglie in controtempo la squadra di. 🔗 Ilmessaggero.it

Ne parlano su altre fonti

Torino-Udinese, le pagelle di CM: Dembelé, che impatto. Solet e Lovric sbagliano tutto - TORINO-UDINESE 2-0 TORINO Milinkovic-Savic 6,5 Pedersen 6 (dal 64` Walukiewicz 6) Maripan 6 Masina 6 (dal 76` Dembelè 7) Biraghi 5,5 Ricci 6 (dal 64`... 🔗calciomercato.com

Arsenal-Psg 0-1, le pagelle: Dembelé (7) glaciale, Joao Neves (7) che personalità, Donnarumma (7) insuperabile, Saka (5,5) delude - Il Paris Saint-Germain sbanca all'Emirates vincendo 1-0 la semifinale d'andata contro l'Arsenal. Decisivo il gol di Dembelé dopo 4 minuti che coglie in controtempo la squadra di... 🔗ilmessaggero.it

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it