Arsenal-Psg 0-1 | Dembelé-gol e i miracolo di Donnarumma Gunners ko all' Emirates

Emirates Stadium nella partita di andata delle semifinali di Uefa Champions League. I parigini si sono imposti di misura contro l'Arsenal, grazie ad un gol di Ousmane Dembelé realizzato proprio in apertura di match, al quarto minuto. Nel nord di Londra va in scena una sfida dall'enorme tasso tecnico e ad altissima intensità, durante la quale i Gunners hanno avuto qualche opportunità per evitare la sconfitta. A dire loro di no è stato un super Donnarumma, che in un paio di occasioni ha salvato i suoi con le sue prodezze. Recrimina qualcosa anche il Psg, che nel finale ha sciupato due grosse palle gol per mettere k.o i rivali. Arteta, privo di tantissimi giocatori chiave, avrà comunque la possibilità di recuperare lo svantaggio nella partita di ritorno al Parco dei Principi. 🔗 Sport.quotidiano.net - Arsenal-Psg 0-1: Dembelé-gol e i miracolo di Donnarumma. Gunners ko all'Emirates Londra, 29 aprile 2025 - Il Paris Saint Germain ha espugnato l'Stadium nella partita di andata delle semifinali di Uefa Champions League. I parigini si sono imposti di misura contro l', grazie ad un gol di Ousmanerealizzato proprio in apertura di match, al quarto minuto. Nel nord di Londra va in scena una sfida dall'enorme tasso tecnico e ad altissima intensità, durante la quale ihanno avuto qualche opportunità per evitare la sconfitta. A dire loro di no è stato un super, che in un paio di occasioni ha salvato i suoi con le sue prodezze. Recrimina qualcosa anche il Psg, che nel finale ha sciupato due grosse palle gol per mettere k.o i rivali. Arteta, privo di tantissimi giocatori chiave, avrà comunque la possibilità di recuperare lo svantaggio nella partita di ritorno al Parco dei Principi. 🔗 Sport.quotidiano.net

Su altri siti se ne discute

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina. Nella notte la Russia avrebbe lanciato almeno 149 droni sulle regioni di Zhytomyr, Dnipropetrovsk, Odesa, Donetsk, Sumy e Cherkasy, causando almeno un morto, come riportano i media ucraini. 🔗quotidiano.net

Tonfo Wall Street, Dj -2,72%, Nasdaq -4,01% - Tonfo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, il Nasdaq cede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti. 🔗quotidiano.net