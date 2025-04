Arsenal-Psg 0-1 | ai francesi l’andata della semifinale di Champions

Arsenal nella gara di andata delle semifinali di Champions League. A Londra decide una rete di Dembele dopo solo 4? di gioco. Il ritorno si disputerà al Parco dei Principi di Parigi.Paris win in North London ?#UCL pic.twitter.comXoyjwEr8HN— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 29, 2025Arsenal-Psg, il tabellinoMarcatori: 4? Dembélé.Arsenal (4-3-3): Raya; Timber (83? White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard (90? Nwaneri), Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.Allenatore: Arteta.Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Joao Neves (89? Zaire-Emery); Doué (76? Ramos), Dembélé (70? Barcola), Kvaratskhelia.Allenatore: Luis Enrique.Arbitro: Vincic (Slovenia).

