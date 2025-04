Arrivano i monopattini di Alpine Il primo è ispirato alla A290

Nilox: arrivano tre nuovi monopattini elettrici, da 400 euro - Nilox ha presentato tre nuovi monopattini elettrici: V1, V2 e V3. Si tratta di una gamma già conforme al nuovo Codice della Strada e dedicata a chi si muove ogni giorno in città. Disponibili in divers ... 🔗msn.com