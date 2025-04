Lanazione.it - Arriva la Primavera . Mostra Agrozootecnica e Fiera del Carmine

Tutto pronto per la‘Ambiente e Turismo’ e ladel, che animeranno il capoluogo sabato e domenica mischiando tradizione e novità. "Ogni anno cerchiamo di aggiungere aspetti di novità – spiega la sindaca Simona Barsotti – e per questa edizione abbiamo puntato sul villaggio per bambini allestito in via Cenami che si chiamerà ‘Gran ballo di’, una zona interamente dedicata alle famiglie. Laapre la stagione e ci aiuta a valorizzare le nostre specificità, soprattutto gastronomiche e paesaggistiche, che hanno un’attrazione importante di cui abbiamo riscontro anno dopo anno".La manifestazione, organizzata con la sinergia decisiva del Consorzio di Promozione Turistica e dall’agenzia Also Eventi di Sonia Paoli, si aprirà sabato alle 10,30 (col taglio del nastro previsto per le 11) e si snoderà in una vasta area del capoluogo: l’area espositiva sarà ancora più ricca in piazza Provenzali, via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Pellegrini, che anche quest’anno ospiterà i banchi delladel