Arriva la patente per guidare le barche a 16 anni

patente nautica pensate per i più giovani, che con questo titolo di guida potranno guidare le barche a motore dopo aver compiuto 16 anni. È stato pubblicato il decreto direttoriale firmato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (disponibile sul sito. 🔗 Today.it - Arriva la patente per guidare le barche a 16 anni Adesso è ufficiale: nasce la D1, lanautica pensate per i più giovani, che con questo titolo di guida potrannole barche a motore dopo aver compiuto 16. È stato pubblicato il decreto direttoriale firmato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (disponibile sul sito. 🔗 Today.it

Ne parlano su altre fonti

Porta le pizze in moto senza patente: il suo "sostituto" arriva con scooter confiscato - Sicurezza stradale, colpaccio della Polizia locale di Padova. Un normale controllo si è trasformato in una serie di incredibili scoperte, portando al fermo di due motocicli e alla denuncia del proprietario di uno di essi. Tutto è iniziato quando ad inizio aprile una pattuglia in servizio... 🔗padovaoggi.it

Patente europea, si abbassa l’età per guidare camion e autobus, tutte le novità - Il Consiglio europeo e il Parlamento dell’Ue hanno raggiunto un accordo per la riforma del funzionamento delle patenti di guida in tutta l’Unione. Se il piano fosse definitivamente approvato, la durata del documento passerebbe da 10 a 15 anni per auto e moto. Una novità molto importante è anche l’abbassamento dell’età per la guida di autobus e camion e di quella per la guida accompagnata di questi mezzi. 🔗quifinanza.it

Patente europea, si abbassa l’età per guidare camion e autobus, tutte le novità - Il Consiglio europeo e il Parlamento dell’Ue hanno raggiunto un accordo per la riforma del funzionamento delle patenti di guida in tutta l’Unione. Se il piano fosse definitivamente approvato, la durata del documento passerebbe da 10 a 15 anni per auto e moto. Una novità molto importante è anche l’abbassamento dell’età per la guida di autobus e camion e di quella per la guida accompagnata di questi mezzi. 🔗quifinanza.it