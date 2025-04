Arriva la D1 la patente per guidare le barche a 16 anni

patente nautica pensate per i più giovani, che con questo titolo di guida potranno guidare le barche a motore dopo aver compiuto 16 anni. È stato pubblicato il decreto direttoriale firmato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (disponibile sul sito. 🔗 Cataniatoday.it - Arriva la D1, la patente per guidare le barche a 16 anni Adesso è ufficiale: nasce la D1, lanautica pensate per i più giovani, che con questo titolo di guida potrannolea motore dopo aver compiuto 16. È stato pubblicato il decreto direttoriale firmato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (disponibile sul sito. 🔗 Cataniatoday.it

Nautica, arriva la patente D1: il mare si apre ai giovani da 16 anni - È ufficiale: nasce la patente nautica D1, una nuova abilitazione pensata per i più giovani, che da oggi potranno navigare a motore già dai 16 anni. E' stato pubblicato il decreto direttoriale firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dai primi di giugno partiranno i corsi dedicati per prepararsi agli esami. Cosa consente di fare la patente D1 Col nuovo documento sarà possibile navigare di giorno fino a 6 miglia dalla costa con natanti fino a 10 metri di lunghezza e moto d’acqua, con motori fino a 115,6 cavalli (85 kW). 🔗tg24.sky.it

