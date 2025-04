Arriva il t-red in corso Venezia è il 14esimo installato a Torino | tutto quello che devi sapere

Da mezzanotte di lunedì 5 maggio, a Torino scatterà il controllo su uno degli incroci più trafficati della città. Il nuovo impianto di rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche sarà attivato all'intersezione tra corso Venezia, via Breglio e via Lauro Rossi, nel cuore della città.

Arriva il t-red in corso Venezia, è il 14esimo installato a Torino: tutto quello che devi sapere - L’obiettivo è aumentare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti, in particolare quelli provocati dal passaggio col semaforo rosso, una delle cause più pericolose di scontri frontali e laterali a ... 🔗torinotoday.it