Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti e consenso informato in ambito scolastico Domani le misure al vaglio del Governo

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti e consenso informato in ambito scolastico. Domani le misure al vaglio del Governo . 🔗 Consiglio dei Ministri molto importante per la scuola, quello che è in programma mercoledì 30 aprile alle 11:00 a Palazzo Chigi. Diversi temi riguarderanno, infatti, l'istruzione.L'articoloindiper chigliinlealdel. 🔗 Orizzontescuola.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti, Serafini (Snals): “Tutelare il personale della scuola a ogni costo” - "Si ripetono sempre più frequentemente aggressioni e violenze al personale della scuola. Di pochi giorni fa il caso di un docente di una scuola del Salento, sfuggito per puro caso all’aggressione di un genitore. L’ennesimo episodio di violenza e l’incremento costante delle aggressioni a docenti e personale della scuola dimostrano ancora una volta che la scuola ha bisogno di una cura straordinaria da parte del Governo". 🔗orizzontescuola.it

Scuola, stretta di Valditara: “In un prossimo Cdm arresto in flagranza per chi aggredisce i prof” - (Adnkronos) – Stretta del governo in arrivo contro le aggressioni ai prof. con "l'arresto in flagranza nei confronti di chi aggredisce un docente" . Ad annunciarla è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ospite a ‘Mattino Cinque News’, su Canale 5. "Abbiamo avuto circa 40 episodi di aggressione nei confronti del personale scolastico. […] 🔗periodicodaily.com

Valditara: “Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico, norma presto in Consiglio dei Ministri” - Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato importanti novità nella lotta contro il bullismo e la violenza nel contesto scolastico. L'articolo Valditara: “Arresto in flagranza per chi aggredisce il personale scolastico, norma presto in Consiglio dei Ministri” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti e consenso informato in ambito scolastico. Domani le misure al vaglio del Governo; Aggressioni al personale sanitario, Schillaci: “Arresto in flagranza differita è legge; Cdm, ok al dl contro aggressioni medici: arresto in flagranza di reato anche differita; Valditara: Arresto in flagranza per chi aggredisce docenti in uno dei prossimi Consigli dei Ministri. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti e consenso informato in ambito scolastico. Domani le misure al vaglio del Governo - riguarda l’arresto in flagranza di reato per chi aggredisce gli insegnanti. Non solo. Il governo esaminerà anche due schemi di decreto che riguardano le modifiche dello statuto delle studentesse e ... 🔗orizzontescuola.it

Messina, tenta di rapinare e aggredisce un uomo sotto i portici di Piazza Lo Sardo: arrestato - Intervento fulmineo della Polizia grazie alla segnalazione di un testimone e alle immagini di videosorveglianza ... 🔗msn.com

Benevento, aggredisce un poliziotto durante un controllo stradale: arrestato 59enne dopo una colluttazione - Un 59enne è stato arrestato a Benevento per violenza e minaccia a un pubblico ufficiale dopo aver aggredito un poliziotto durante un controllo. 🔗virgilio.it