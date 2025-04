Arresti domiciliari per l’avvocato Antonio Messina | accusato di legami con la mafia trapanese

Antonio Messina, avvocato 79enne, è finito oggi agli Arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, su disposizione del Tribunale di Palermo. Le accuse mosse dalla Direzione Distrettuale Antimafia sono pesanti: l’uomo sarebbe stato pienamente coinvolto nelle attività della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, con il compito di gestire i proventi economici del clan.Sostegno economico a Matteo Messina DenaroSecondo quanto emerso dall’indagine condotta dal ROS dei Carabinieri, Antonio Messina avrebbe garantito il sostentamento economico a Matteo Messina Denaro, uno dei più noti capi storici della mafia siciliana. Le sue attività, però, non si sarebbero fermate qui.Rapporti con altri mafiosi e acquisizioni economichel’avvocato è accusato anche di mantenere relazioni stabili con esponenti mafiosi di varie aree della provincia di Trapani, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di nuove attività economiche da parte dell’organizzazione criminale. 🔗 Dayitalianews.com - Arresti domiciliari per l’avvocato Antonio Messina: accusato di legami con la mafia trapanese Gestiva i fondi della cosca e curava i rapporti per l’espansione economica del clan, avvocato 79enne, è finito oggi aglicon l’obbligo del braccialetto elettronico, su disposizione del Tribunale di Palermo. Le accuse mosse dalla Direzione Distrettuale Antisono pesanti: l’uomo sarebbe stato pienamente coinvolto nelle attività della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, con il compito di gestire i proventi economici del clan.Sostegno economico a MatteoDenaroSecondo quanto emerso dall’indagine condotta dal ROS dei Carabinieri,avrebbe garantito il sostentamento economico a MatteoDenaro, uno dei più noti capi storici dellasiciliana. Le sue attività, però, non si sarebbero fermate qui.Rapporti con altri mafiosi e acquisizioni economicheanche di mantenere relazioni stabili con esponenti mafiosi di varie aree della provincia di Trapani, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di nuove attività economiche da parte dell’organizzazione criminale. 🔗 Dayitalianews.com

