Arrestato prete indagato per l’omicidio stradale della 32enne Fabiana Chiarappa | tracce di sangue sull’auto

Arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione all'incidente in cui è morta Fabiana Chiarappa. Il parroco aveva raccontato ai Carabinieri di aver avvertito un rumore provenire dal pianale dell'auto ma di non essersi accorto della 32enne. Sarebbero della vittima le tracce di sangue trovate sulla sua vettura. 🔗 e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enneper omicidioaggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione all'incidente in cui è morta. Il parroco aveva raccontato ai Carabinieri di aver avvertito un rumore provenire dal pianale dell'auto ma di non essersi accorto. Sarebberovittima leditrovate sulla sua vettura. 🔗 Fanpage.it

