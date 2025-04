Arrestato il parroco Don Nicola D’Onghia per omicidio stradale

Nicola D’Onghia, parroco 54enne, è stato Arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso. L’inchiesta riguarda il tragico incidente avvenuto il 2 aprile scorso, costato la vita alla 32enne Fabiana Chiarappa.L’incidente sulla provinciale 172La giovane stava viaggiando in moto lungo la provinciale 172, nel tratto tra Turi e Putignano, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada, impattando contro un muretto a secco.Secondo le ricostruzioni, don D’Onghia ha dichiarato che, quella sera, mentre transitava sulla stessa strada, avrebbe sentito un forte rumore provenire dal pianale dell’auto, ma di non essersi accorto né della moto né della presenza della donna. 🔗 Dayitalianews.com - Arrestato il parroco Don Nicola D’Onghia per omicidio stradale Coinvolto nella morte di Fabiana Chiarappa: accusato di fuga e omissione di soccorsoDon54enne, è statoe posto agli arresti domiciliari con l’accusa diaggravato dalla fuga e dall’omissione di soccorso. L’inchiesta riguarda il tragico incidente avvenuto il 2 aprile scorso, costato la vita alla 32enne Fabiana Chiarappa.L’incidente sulla provinciale 172La giovane stava viaggiando in moto lungo la provinciale 172, nel tratto tra Turi e Putignano, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada, impattando contro un muretto a secco.Secondo le ricostruzioni, donha dichiarato che, quella sera, mentre transitava sulla stessa strada, avrebbe sentito un forte rumore provenire dal pianale dell’auto, ma di non essersi accorto né della moto né della presenza della donna. 🔗 Dayitalianews.com

Bari – Parroco arrestato per omicidio stradale: ai domiciliari don Nicola D'Onghia - Il sacerdote è accusato di omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso: avrebbe investito la 32enne Fabiana Chiarappa senza fermarsi a prestare aiuto. Bari, 29 aprile 2025 – È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, 54 anni, parroco di Turi (Bari), indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e per omissione di soccorso in relazione al tragico incidente in cui ha perso la vita Fabiana Chiarappa, 32 anni, avvenuto lo scorso 2 aprile.

"Ho sentito un rumore, come se avessi colpito una pietra": arrestato a Bari don Nicola, il prete indagato per la morte di Fabiana Chiarappa. Tracce di sangue sulla sua auto - È stato arrestato oggi, 29 aprile, con l'accusa di omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso don Nicola d'Onghia, il prete indagato per la morte della 32enne Fabiana Chiarappa avvenuta la sera dello scorso 2 aprile. Il prete, sacerdote di Turi (Bari), si trova ora ai domiciliari e nei suoi confronti il gip del Tribunale di Bari ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare su richiesta della Procura della Repubblica.

Arrestato don Nicola D'Onghia per omicidio stradale e omissione di soccorso - È stato arrestato e posto ai domiciliari don Nicola D'Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale aggravato dalla fuga e omissione di soccorso, in relazione all'incidente in cui lo scorso 2 aprile è morta la 32enne Fabiana Chiarappa. La donna viaggiava in sella alla sua moto sulla provinciale 172, tra Turi e Putignano, quando avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita fuori strada, colpendo un muretto a secco.

