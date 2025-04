Arrestato il “killer di cani” di San Marino | è accusato di avere ucciso più di 40 cani con esce avvelenate

Arrestato l'84enne di San Marino sospettato di aver ucciso decine di cani con le esche avvelenate. L'uomo è agli arresti domiciliari nella sua abitazione ma per gli attivisti per i diritti degli animali è necessario "fare piena luce sui fatti e dare giustizia alle vittime innocenti". Secondo le indagini sarebbero almeno 40 i cani rimasti vittima dei bocconi avvelenati. 🔗 È statol'84enne di Sansospettato di averdecine dicon le esche. L'uomo è agli arresti domiciliari nella sua abitazione ma per gli attivisti per i diritti degli animali è necessario "fare piena luce sui fatti e dare giustizia alle vittime innocenti". Secondo le indagini sarebbero almeno 40 irimasti vittima dei bocconi avvelenati. 🔗 Fanpage.it

