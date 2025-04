Armando Tortolani ucciso per uno sguardo di troppo | il killer rischia l’ergastolo

ucciso lo scorso 19 maggio il 41enne Armando Tortolani. 🔗 Il giudice ha deciso di contestare anche l'aggravante dei motivi futili e abietti a Luca D'Agostino, l'uomo accusato di averlo scorso 19 maggio il 41enne. 🔗 Fanpage.it

Armando Tortolani ucciso per uno sguardo di troppo: il killer rischia l’ergastolo - Il giudice ha deciso di contestare anche l'aggravante dei motivi futili e abietti a Luca D'Agostino, l'uomo accusato di aver ucciso lo scorso 19 maggio ... 🔗fanpage.it

Ucciso con una coltellata a Villa Latina. Le parti civili: «No allo sconto di pena per Luca Agostino» - «Va contestato l’omicidio volontario aggravato dai futili motivi». A chiedere la modifica del capo d’imputazione nei confronti di Luca Agostino (nella foto), accusato ... 🔗ilmessaggero.it

Luca Agostino, il presunto omicida di Armando Tortolani arriva davanti al Gup. Il comune parte civile - Ucciso in strada con una coltellata: Luca Agostino 42enne di Villa Latina, il presunto omicida di Armando Tortolani (nella foto) 43enne compaesano, arriva davanti al Gup Domenico Di Croce. 🔗ilmessaggero.it