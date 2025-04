Arizona motoscafo si impenna e si ribalta più volte | illeso l’equipaggio

Arizona, negli Stati Uniti. Un motoscafo che andava a tutta velocità si è impennato e si è ribaltato più volte. Secondo quanto riferisce la BBC i due piloti sono rimasti feriti ma sono già stati dimessi dall’ospedale. 🔗 Lapresse.it - Arizona, motoscafo si impenna e si ribalta più volte: illeso l’equipaggio Spettacolare incidente nelle acque di Lake Havasu, in, negli Stati Uniti. Unche andava a tutta velocità si èto e si èto più. Secondo quanto riferisce la BBC i due piloti sono rimasti feriti ma sono già stati dimessi dall’ospedale. 🔗 Lapresse.it

Paura al Desert Storm Shootout: barca si ribalta in volo, salvi i due piloti - Incidente al Desert Storm Shootout in Arizona: motoscafo decolla e si capovolge a 330 km/h, illesi i due piloti. Spettatori sotto shock. 🔗la7.it

Motoscafo si ribalta a 320 km\h: le spettacolari «capriole» a pelo d'acqua prima dello schianto, miracolati i due piloti a bordo - Un motoscafo decolla e si schianta in acqua durante il Desert Storm Shootout sul Lago Havasu, in Arizona. L'imbarcazione, lanciata a circa 320 km/h per tentare di battere il record di ... 🔗ilgazzettino.it