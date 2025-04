Aree della città di Bari non utilizzate dal Comune una delibera | Favorire iniziative e attività

Bari ha approvato la delibera che definisce i criteri e gli indirizzi attuativi, per agevolare l’utilizzo temporaneo di immobili legittimamente esistenti e di Aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché interessati da iniziative di rilevante interesse. 🔗 Baritoday.it - Aree della città di Bari non utilizzate, dal Comune una delibera: "Favorire iniziative e attività" La Giunta comunale diha approvato lache definisce i criteri e gli indirizzi attuativi, per agevolare l’utilizzo temporaneo di immobili legittimamente esistenti e disia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché interessati dadi rilevante interesse. 🔗 Baritoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Bari non è un Comune per giovani: chi sono gli under 40 a Palazzo di Città - Palazzo di Città non è per giovani. A Bari il ricambio generazionale della politica avviene con più lentezza e la presenza di under 40 nelle aule del 'potere' non è ancora abbastanza, rispetto alle istanze di chi chiede un ricambio costante di figure e ruoli. Senza rottamare l'esperienza e la... 🔗baritoday.it

Come sta cambiando Bari: come le trasformazioni sociali e demografiche plasmano il futuro della città - Città di mare, ricca di storia e cultura, Bari attraversa una fase di continua evoluzione. Spesso definito la 'Porta d'Oriente', il capoluogo pugliese, intriso di un fascino antico che si mischia a una vitalità moderna, si contraddistingue per un complesso mosaico demografico che rispecchia le... 🔗baritoday.it

Allerta meteo in città, annullato l'evento 'Bari Pedala': "Cerchiamo una data per recuperare la ciclopasseggiata" - "A causa dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile siamo costretti ad annullare l'evento previsto". Con queste parole lo staff Zerobarriere e la squadra della Scuola di Ciclismo Franco Ballerini, organizzatori della manifestazione 'Bari Pedala' hanno comunicato la cancellazione... 🔗baritoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Aree della città di Bari non utilizzate, dal Comune una delibera: Favorire iniziative e attività; Dal più ricco al più povero: quanto si guadagna a Bari e in provincia? La mappa comune per comune; Lavori di manutenzione straordinaria Aqp: martedì 17 settembre riduzione della pressione idrica in tutta la città; La città che cambia: “Interventi mirati e servizi nei quartieri, altro che zone rosse…”. 🔗Cosa riportano altre fonti