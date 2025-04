Area Lariana | cresce il numero di lavoratori nel settore agroalimentare

agroalimentare. 🔗 Leccotoday.it - Area Lariana: cresce il numero di lavoratori nel settore agroalimentare In occasione dell’apertura della Mostra Agrinatura 2025, che si terrà a Lariofiere da giovedì 1 a domenica 4 maggio 2025, la Camera di Commercio di Lecco e Como ha diffuso alcuni dati interessanti raccolti dal proprio Ufficio studi e statistica in merito all’andamento del comparto. 🔗 Leccotoday.it

Istruzione parentale: cresce il numero dei genitori verso l’homeschooling - In Europa, e anche in Italia, cresce il numero di famiglie che scelgono l’istruzione parentale (homeschooling in inglese) come alternativa alla scuola tradizionale. Un esempio emblematico arriva dalla Spagna, dove una coppia (nota su TikTok come @amorypucho) ha deciso di non iscrivere i propri figli a scuola fino ai sei anni. Alla base della loro […] The post Istruzione parentale: cresce il numero dei genitori verso l’homeschooling first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Salone del Mobile 2025: indotto da 278 milioni di euro. Cresce (+1,1%) anche il numero di visitatori - Milano – Indotto di 278 milioni di euro per Milano e il Salone del Mobile 2025. Il 73% del totale, con un incremento del 5,8% sul 2024, è grazie alla spesa turistica degli stranieri con 202,1 milioni di euro. Mentre è di 75,9 milioni di euro, in calo del 9,7%, la quota di spesa degli italiani.Lo stima il Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza (elaborazioni su dati Banca d'Italia, Salone del Mobile, AEFI, EuroFair Statistics). 🔗ilgiorno.it

Monitoraggio degli arrivi dalla rotta balcanica, cresce il numero di chi decide di fermarsi in città - TRIESTE - Crescono gli stranieri che arrivati a Trieste nel corso dei primi mesi del 2025 vogliono chiedere asilo in Italia. E' quanto emerge dal monitoraggio effettuato da International Rescue Committee Italia e Diaconia Valdese nell’area della stazione centrale di Trieste durante l’intera... 🔗triesteprima.it

